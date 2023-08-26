"الخلاف على أولوية المرور السبب"..اعترافات المتهم بإطلاق رصاص على سيارة بالنزهة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تسبب الخلاف على أولوية المرور بين سائقين في إطلاق أحدهما الرصاص، وذلك بمنطقة النزهة في القاهرة، حيث تم ضبط الجانى واعترف بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم فى اعترافاته :"الأمر كان مشادة بسيطة في بداية الأمر، بسبب أولوية المرور، لكن تمسك كل واحد منا بموقفه جعل الخلاف يحتدم بيننا، فلم أدري بنفسي إلا وأنا أخرج سلاحا وأطلق منه طلقة نحو سيارة الطرف الآخر، و"ندمان".

وكشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح نارى فى وجهه وإطلاق عيار نارى على الباب الخلفى للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفى.

بالفحص ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على (طبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - عدد من الطلقات النارية - 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.