اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

السبت، 26 أغسطس 2023 11:14 ص
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 6 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية بإتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 6 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 

 

 


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