إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 6 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية بإتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 6 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق