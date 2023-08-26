أوقاف الإسماعيلية تشجع الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي لزيارة المواقع الأثرية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، جهودها في إقامة فعاليات الأنشطة الصيفية التي أطلقتها بالمساجد والتي تستهدف الأطفال وتهدف إلى نشر تعاليم الدين الصحيح .

وتشمل فعاليات الأنشطة الصيفية للأطفال عمل جولات بالمواقع الأثرية المختلفة وذلك لتحفيز الأطفال والطلاب، حيث تواجد الشيخ اسماعيل أحمد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وسط الطلبة والطالبات المشتركين في برنامج النشاط الصيفي للطفل بمساجد إدارة أوقاف التل الكبير حيث تم زيارة برج محمد علي باشا الشهير بطابيه عرابي الأثر العريق الموجود بمدينة التل الكبير، وذلك في حضور بعض من أئمة إدارة اوقاف التل الكبير المشاركين في برنامج الطفل.

وكانت قد أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف، مبادرة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية بمساجد إدارة التل الكبير في الإسماعيلية.

وتستهدف المبادرة الاهتمام بتعليم طلاب الشهادة الإعدادية اللغة العربية والتربية الدينية، والعمل على رفع كفاءة طلاب تلك المرحلة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتقام المبادرة ضمن خطة الأنشطة الصيفية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، والتي تستهدف الأطفال والنشء وتأتي تأكيدًا على دور الأئمة بتوجيهات من الشيخ مهدي حامد، مدير إدارة التل الكبير.



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (1)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (2)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (3)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (4)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (5)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (6)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (7)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (8)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (9)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (10)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (11)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (12)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (13)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (14)



الأطفال المشاركين النشاط الصيفي بالإسماعيلية (15)