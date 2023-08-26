اليوم السابع
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أمين المصريين الأحرار: سنقف بالمرصاد للإعلام المعادي وتصحيح البيانات المغلوطة

السبت، 26 أغسطس 2023 11:11 م
أمين المصريين الأحرار: سنقف بالمرصاد للإعلام المعادي وتصحيح البيانات المغلوطة المصريين الأحرار
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب مهتم للوقوف للإعلام المعادي خلال الفترة القادمة، قائلة: "لاحظنا صدور بيانات مغلوطة من وسائل الاعلام المعادي تستهدف تضليل المواطن المصري وقلنا هنقف بالمرصاد للإعلام المعادي".
 
وأشارت الدكتورة هبة واصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، إلى أن لكل حزب الحرية في اختيار مرشحه المحتمل لانتخابات الرئاسة ومن حق حزب المصريين الأحرار الوقوف لتصحيح المفاهيم المغلوطة وعرض الانجازات التي تمت من 2014 حتى الآن.
 
وأوضحت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب فتح أبوابه لانضمام الشخصيات العامة التي لها دور وطني وتوعوي، فضلا عن ضم دكاترة من الجامعات متخصصين في علوم الاقتصاد والسياسة خلال الفترة القادمة.
 

هبه واصل

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