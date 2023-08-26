أخصائية قلب: الطقس الحر يؤثر على مصابى الضغط العالي

كتبت رانيا عامر

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف على ذوي الأمراض المزمنة مثل الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

وقالت الدكتورة تاتيانا أويوناروفا أخصائية أمراض القلب إن غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه، يتحسسون من تغيرات الطقس، مؤكدة أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطورة بصورة خاصة على الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أوضحت الأخصائية أن أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية يتعرضون في الأيام الحارة لارتفاع ضغط الدم، مع تغير معدل ضربات القلب والتنفس، وأحيانًا يظهر شعور بضيق النفَس، والشعور بنقص الهواء، والدوخة، والضعف العام، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم والإغماء والاضطرابات اللاإرادية.

وأشارت الطبيبة الي أن الشخص يفقد في الطقس الحار كمية كبيرة من السوائل بسبب زيادة التعرق، التي يفقد معها الجسم كمية كبيرة من المعادن، مثل كلوريد البوتاسيوم والكالسيوم وأملاح المغنيسيوم وغيرها، وغالبا ما تنخفض كمية البول التي تفرز، ومع ذلك، تظهر الوذمة.

وتابعت الأخصائية: "مع فقدان السوائل يصبح الدم أكثر لزوجة، ما يساهم في تجلطه أو توسع أو تشنج الأوعية الدموية، وحدوث تقلبات في مستوى ضغط الدم. لذلك، يبدأ القلب والأوعية الدموية باستخدام الآليات التعويضية عبر تسريع ضربات القلب، وزيادة التنفس من أجل الحفاظ على إمدادات الدم الكافية للدماغ، وجميع أجهزة وأعضاء الجسم. فإذا كان الشخص السليم لا يشعر بهذه التغيرات ولا يلاحظ هذه الأعراض، فإنها للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية تسبب إزعاجا شديدا ومضاعفات خطيرة - نوبة قلبية أو جلطة دماغية".