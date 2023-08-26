أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

محمد العبار: أنا وأسرتى نستمتع بوجودنا في الساحل الشمالى ولا نرى إلا كل الخير والبركة

قال رجل الأعمال محمد العبار، إنه موجود فى الساحل الشمالى مع أسرته وكل أحفاده لقضاء عطلته وسط أهله وذويه.

وأضاف في تدوينه على فيسبوك، "لا نرى في الساحل إلا كل الخير والبركة والسعادة- والناس مفرفشة ومرتاحين، ودائما أقول- اللى يخلى الساحل الشمالى يفرق بيننا- لما نروح أوروبا ولا أمريكا نُعامل كدرجة رابعة ، لكن لما نيجى مصر، المصريون يعاملونا بدرجة فوق الأولى، بسبب طيبة المصريين ونفسهم الطيبة والجو الجميل والأكل الجميل، ودائما أقول على الساحل الشمالى ساحل السعادة.

الدولة وفرت علاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوى مجانًا.. تعرف على علامات الإصابة

كشف الدكتور محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب الإسكندرية، عن أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، يؤثر على عضلة وجدار القلب، ويسبب للمريض بعض المضاعفات مثل الإغماء، أو سرعة في ضربات القلب، أو النهجان، موضحًا أنه يمكن تشخيصه بالموجات الصوتية على القلب "الإيكو"، أو عن طريق رسم المجهود.

وقال، إن هناك علاجات حديثة تم طرحها في السوق المصري تقلل من ضغط الشريان الرئوي، ونتيجة بعض العوامل بالإضافة إلى الاستعداد الوراثى، مشيرًا إلى أنه لمنع الإصابة بأمراض القلب يجب الحرص على ممارسة الرياضة، وتجنب التدخين وتناول الطعام الصحى.

الأعلى للجامعات يوافق على اعتماد اللائحة الموحدة للتدريب الإلزامى بكليات الطب البشرى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامى بكليات الطب البشرى.

أسما شريف منير: حلاقة شعرى بإيدي كان "إحساس فظيع" وبداية لمرحلة جديدة

تحدثت أسما شريف منير عن قرار قص شعرها "زيرو" لـ "تليفزيون اليوم السابع"، مع الزميل حسن مجدي، قائلة: "الحلاق قالى أحلى حاجة لو عاوزة تعملى القرار ده لازم تعمليه بإيدك عشان هو ده اللى هيكسر خوفك بس فعلاً كان إحساس فظيع".

بايدن يسخر من صورة ترامب الجنائية: "رجل وسيم"

علق الرئيس الأمريكى، جو بايدن على الصورة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً إن منافسه السياسى الرئيسى هو "رجل وسيم" بعد أن تم احتجازه في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وعندما سُئل عن الصورة، قال بايدن للصحفيين: "لقد رأيتها بالفعل على شاشة التلفزيون. رجل وسيم."

تقارير سعودية: مسئولو اتحاد جدة يستعدون لتقديم عرض كبير لضم صلاح.. والحسم قريبًا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي اتحاد جدة من حسم صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك على عكس تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز الذي أكد أن اللاعب ليس للبيع.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، "ينتظر الاتحاديون تسارع خطوات تقديم العرض واختبار إمكانية قبول النادي الإنجليزي العرض أو عدمها، خاصة أن العرض سيكون كبيرا ومغريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة ليورجن كلوب بأن ناديه لم يصل له عرض رسمي من نادي الاتحاد ،حيث لا يمكن الحديث عن قبول العرض أو رفضه حتى وصوله بشكل رسمي".

ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة فى القاهرة معرضا حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالإصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وفاة هندية استعان زوجها بفيديوهات اليوتيوب لتوليدها.. اعرف التفاصيل

فقدت أم من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو فى الهند ـ تبلغ من العمر27عاما ـ حياتها، أثناء ولادة طفلها ، بعد أن عانت من نزيف شديد؛ حيث قام زوجها بتوليدها مستعينا بفيديوهات" اليوتيوب" التى تشرح كيفية الولادة الطبيعية فى المنزل، فحاول الزوج تطبيق ما شاهده ولكن لم يتمكن من قطع الحبل السرى بشكل صحيح. وفق صحيفة تايمز ناو نيوز الهندية.حفايننشال تايمز: اقتصاديون بارزون يحذرون من تضخم عالمى طويل الأمد

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن هناك تحذيرات من مسئولين دوليين بخصوص تضخم اقتصادي عالمي، طويل الأمد.

وجاء التقرير الذى شارك فى إعداده 3 من مراسلى الجريدة ونقل موقع "بى بى سى عربى" أجزاء منه بعنوان "كريستين لاجارد تحذر من تضخم طويل الأمد بسبب الاضطرابات الاقتصادية".

ويقول التقرير إن مديرة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أطلقت تحذيرها ضمن خطاب في مقر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ركز على التغيرات الاقتصادية، والمالية العالمية التي تصعب عمل المسئولين عن السياسات المالية العالمية.