3 سبتمبر.. بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الإدارة العامة للشئون الطبية ب جامعة بنها ، عن بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2023/2024، اعتبارا من الأحد الموافق 3/9/2023 وذلك من خلال الرابط التالي: http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration

وفي وقت سابق نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور هاني شحتة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، مشيرا أن المركز قام بأعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، وكذلك تنمية المهارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من اجل تحسين مخرجات التعليم العالي بالإضافة إلى تحسين الأداء الجامعي.