مصنعو السيارات: إنفراجة وضبط السوق عقب دخول مصر لمجموعة بريكس

كتبت ــ أماني سمير

قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات تعقيبا علي دخول مصر مجموعة بريكس، والتي تضم أقوي اقتصادات في العالم مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، أن هذا القرار صائب 100% وجاء في وقته.

وأوضح "سعد" أنه بمجرد صدور هذا القرار سنجد تغييرا ملموسا في حركة التجارة بشكل عام والاستيراد من الصين للسوق المحلية يمثل 45٪؜ تقريبا من سيارات كاملة الصنع، وصناعات مغذية للسيارات، وقطع غيار سيارات، وبالطبع سيعمل ذلك علي تخفيف الضغط علي التعامل بالدولار.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه تمني حدوث هذا الحدث والذي وصفه بالجلل لما يمثله من حل جذري علي المدي القريب والمدي البعيد علي حد سواء.

وكشف "سعد" أن تأثير هذا الحدث سيلمسه المواطن العادي من خلال وجود السلع بوفرة وبالتالي تخفيض أسعار أغلب المنتجات المستوردة، لأن السوق عرض وطلب، ومع زيادة المعروض سينضبط السوق بشكل عام ليس في قطاع السيارات فقط وإنما لكل السلع .