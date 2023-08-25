مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم تروسكيل بدراجة بخارية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل على طريق قرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين لمستشفى منية النصر المركزي، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، على طريق قرية ميت عاصم دائرة المركز، وإصابة 3 شباب ونقلهم للمستشفى.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة أحمد وائل محمد جبر الحديدي 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، ومقيم بقرية الرياض مركز منية النصر، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وتقرر خروجه من المستشفى بعد عمل الإسعافات، ومحمد أحمد أحمد أبو العز، 22 عاما، ومقيم قرية كفر قنيش مركزمنية النصر، بكسر في الساق اليسرى، وتقرر حجزه بقسم العظام.

ولفظ المصاب الثالث أنفاسه الأخيرة، ويدعى محمد طلعت المغاوري حسن، 27 عاما، مقيم بقرية الرياض، ويعمل حداد، وذلك بعد وصوله إلي المستشفى، متأثرا بإصابته بكسر بالساق اليسرى واضطراب بدرجة الوعي وضغط غيرمسموع

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.