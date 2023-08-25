اليوم السابع
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مرور زفتى بالغربية يضبط عددا من الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخصة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:18 م
مرور زفتى بالغربية يضبط عددا من الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخصة جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شن قسم مرور مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، حملة مكبرة اليوم لضبط الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخصة، وذلك بناء علي توجيهات مدير إدارة مرور الغربية بشن حملات مكبرة بشوارع المدينة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارا من مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة من قسم مرور مركز زفتي، لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وحيث تم ضبط 10 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.
 
 


 

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