محافظ جنوب سيناء يكرم الطلاب المتفوقين من الثانوية والأزهرية والدبلومات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سعيد خضر، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين وأولياء أمور الطلاب.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، ومؤكدًا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تفوقهم في المراحل الجامعية، وأكد المحافظ على دعم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة بالعديد من المنح بالجامعات الخاصة، بينهم منح مجانية، ومنح بنسبة تخفيض تصل إلى 50%.

وسلم المحافظ الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومبلغ مالية تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم، معرباً عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه الطلاب، مشيراً إلى أن جنوب سيناء أصبحت تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها، مقدماً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

كما كرم المحافظ المتفوقين فى الجامعات حتل المركز الأولى منهم الطالبة نور السليمان حسن الأولى كلية اقتصاد وعلوم سياسية من أبناء بدو سيناء مريم جمال متولي كلية بحرية وامير مبروك الغمرينى وصدق المحافظ صرف مكافأة مالية لتفقوقهم.