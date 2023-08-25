اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:36 م
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محافظ جنوب سيناء يفتتح حمام موسى .. بـ10جنيهات للفرد و20 جنيها للعائلة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:20 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح حمام موسى .. بـ10جنيهات للفرد و20 جنيها للعائلة جانب من الإفتتاح
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعه 25 أغسطس حمام موسى بمدينة طور  سيناء بعد توقف خمس سنوات بسبب أزمة كورونا .
 
وأكد المحافظ على سعر تذكرة الدخول لأهالى المدينة 10جنية الفرد و20 جنية للأسرة كاملة على أن تزيد عن 6 أفراد.
 
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء .
 
وشدد المحافظ على رئيس مدينة الطور بتشكيل لجنة تكون مسئوليتها الحفاظ على حمام موسى وتشغيله وصيانته بصفة مستمرة والحفاظ على نظافتة.
 
وطالب المحافظ شركات السياحة بوضع برنامج لزيارة حمام موسى من ضمن برنامجها السياحى والترويج للحمام على أنه من ضمن أهداف السياحة العلاجية حيث أنه يشفى العديد من الأمراض وان درجة حرارة المياة طوال العام 37درجة مئوية
 
 
 

 


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