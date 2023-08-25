محافظ الغربية يهنئ البطل يحيى عبد السلام لفوزه فى بطولة العالم لليزر رن

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للبطل يحيى عبد السلام لاعب منتخب مصر ولاعب فريق الخماسي الحديث بنادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى لحصوله على الميدالية البرونزية ضمن بطولة العالم لليزر رن المقامة في مدينة باث بإنجلترا، وبمشاركة أكثر من 40 دولة.

من جانبه وجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية التهنئه للبطل يحي محمد عبدالسلام لحصولة على ميداليه البرونزيه في بطولة العالم لليزر رن المقامة في مدينة باث إنجلترا،وبحضور الدكتور محمد البسطويسى.

وأشاد "الديب" بمستوى اللاعبين داخل نادي 23 يوليو ومايحققه النادي من إنجازات رياضيه وانضمام عدد كبير من اللاعبين الي منتخب مصر في مختلف الألعاب موضحاً أن مجلس اداره نادي 23 يوليو تحت قياده المحاسب إسلام سليمان يقوم بمجهودات عظيمه تكلل بالنجاح دوماً

وأضاف أن هناك نجاحات كبيرة تحققت للرياضة المصرية في السنوات الأخيرة في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح اهتمام غير مسبوق للرياضة والرياضيين وتوفير امكانيات كبيرة كان لها دور كبير في النجاحات التي تتحقق في الفترة الحالية.