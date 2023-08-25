محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع بحى عامرية أول

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 7 شوارع بنطاق حي عامرية أول عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (طريق المسيري بالنهضة_طريق الخاصة الملكية_ مساكن الحرية و المدينة الجامعية _شارع مسجد راغب_شارع الاخلاص_ أمام مبنى حي العامرية _ تركيب بلاط لرصيف مدرسة الحسن بن علي الثانوية التجارية بنات).