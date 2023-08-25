مجلس الصحة الخليجى: اتفاقية "المقر" تعزز العمل الخليجى المشترك فى قطاع الصحة

ثمن مجلس الصحة الخليجي صدور موافقة مجلس الوزراء بالتوقيع مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة البحرين ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان بن صالح الدخيل، إن صدور الموافقة على هذه الاتفاقية يعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين على تعزيز العمل الخليجي المشترك والاهتمام بصحة المواطن والمقيم والزائر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الدول الأعضاء، ويدعم تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي وافق عليها قادة دول المجلس في دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 36 التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015م لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الإقليمية والدولية.
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