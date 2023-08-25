غداً.. انطلاق المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تنطلق غداً، السبت، فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة ، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، على مستوى مراكز الشباب إدارة نصر النوبة فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الحالى.

أكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فى بيان صحفى، أن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات.

وأضاف ناصر سليم، أن مركز شباب أبوسمبل سيشهد فعاليات افتتاح المهرجان، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى.

من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير الدعم والتعاون اللازم للتجهيز والاستعداد، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل تكثيف الجهود والتوسع فى تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية التى تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم باعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق، موضحاً أن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر.