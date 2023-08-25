طقس الغردقة.. درجة الحرارة تصل إلى 39 درجة مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع الأمواج نسبيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، وإحدى أكبر المدن السياحية حول العالم، حالة من الطقس المستقر نسبيا حيث أن درجة الحرارة على مدار ساعات اليوم ستصل فى ذروتها إلى 39 درجة، وهناك نشاط متوسط للرياح على أغلب مناطق المدينة ويلاحظ بشدة فى المناطق القريبة من شاطئ البحر.

كما تشهد حالة البحر الأحمر ارتفاع نسبي للأمواج لا يؤثر على الحركة البحرية بشكل أو بأخر وكذلك على إقبال المواطنين على الشواطئ، حيث تشهد اليوم الشواطئ المختلفة بالبحر الأحمر إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة الأسبوع فى السباحة مع أسرهم .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، ولكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين،كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.