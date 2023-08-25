طرق طبيعية لتحسين الجهاز الهضمي.. منها تناول الألياف

كتب – حسام الشقويرى

بدون الجهاز الهضمي لا يمكنك امتصاص أي مغذيات أو الحصول على الطاقة من وجباتك ، وإذا كنت قلقًا بشأن عملية الهضم ، فابدأ بتعلم كيفية عمل الجهاز الهضمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور كل طعامك عبر الجهاز الهضمي بسلاسة وبالوتيرة المناسبة. وفقا لما نشره موقع healthifyme.

طرق طبيعية لصحة الجهاز الهضمى

استهلك المزيد من الألياف

الألياف ضرورية لعملية الهضم وصحتك بشكل عام. ومع ذلك ، فإن نوعي الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان يستفيدان بشكل مختلف. وفقًا للدراسات ، تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتجعل إفراغ البراز أسهل. من ناحية أخرى، تدفع الألياف غير القابلة للذوبان الطعام عبر الجهاز الهضمي وتحافظ على حركة الأشياء. في أحد الأبحاث ، يرتبط انخفاض معدل حدوث مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة والارتجاع والبواسير والتهاب الرتج واضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي) بنظام غذائي غني بالألياف.

قم بتضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي

الزبادي ، ومخلل الملفوف ، والأجبان الطرية ، وأطعمة بروبيوتيك أخرى غنية بالبكتيريا الحية التي تفيد أمعائك وتدعم الهضم الصحي. تزعم العديد من الدراسات أن الآثار الإيجابية للبروبيوتيك تكتسب زخمًا في المجتمع العلمي. تشمل الفوائد تحسين صحة الأمعاء ، وتعزيز الاستجابة المناعية ، والوقاية من السرطان.

حافظ على رطوبتك

الماء مفيد لأسباب مختلفة ، من بينها حقيقة أنه يساعد على الهضم. يحافظ الماء على رطوبة البراز ، مما يساعد على مرور البراز بشكل أسرع. على العكس من ذلك ، يرتبط الإمساك بنقص استهلاك المياه. وفقًا لبحوث الهضم الصحي ، يوصي الخبراء بتناول (1.5-2 لتر) من الماء يوميًا.

تمرن يوميا

للنشاط البدني فوائد عديدة ، من بينها وجود جهاز هضمي أكثر صحة. ينتقل الطعام والمواد المهضومة عبر جسمك عندما تتوتر عضلاتك إذا مارست الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم

إدارة الإجهاد اليومي الخاص بك

يمكن أن يتأثر جهازك الهضمي بالإجهاد. حيث تؤثر هرمونات التوتر على عملية الهضم. عندما تكون في وضع القتال أو الطيران ، يعتقد جسمك أنه ليس لديك وقت للراحة والهضم. نتيجة لذلك ، يتم تحويل الدم والطاقة بعيدًا عن الجهاز الهضمي أثناء المواقف العصيبة. ترتبط أمعائك وعقلك ارتباطًا وثيقًا ، لذا فإن أي شيء يؤثر على عقلك يمكن أن يؤثر أيضًا على عملية الهضم.

مضغ وجباتك بشكل صحيح

حسن نظامك الغذائي بالدهون الصحية

قد يكون تناول الدهون الجيدة ضروريًا لعملية الهضم الجيدة. تحافظ الدهون على شعورك بالشبع بعد الأكل وهي ضرورية لامتصاص التغذية بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من أمراض الأمعاء الالتهابية حسب الدراسات . بذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات (خاصة الجوز) والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.