ضبط 18 طن لحوم ودواجن وخل منتهية الصلاحية بالقناطر الخيرية والخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة تموين القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار، وتنفيذا لتعليمات والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

وأسفرت الحملة بالقناطر الخيرية عن ضبط أحد ثلاجات اللحوم وبحيازتها دواجن ولحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وهي عبارة عن 15 طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه شنت إدارة تموين الخانكة حملة رقابية برئاسة مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي أسفرت عن ضبط مخزن خل يعمل بدون ترخيص وبحيازته خل مجهول المصدر وتم التحفظ على 3 أطنان خل مجهول المصدر، كما تم ضبط ثلاجة للعمل بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر جنح لمحلات سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 233 عبوة سجائر أنواع مختلفة، وكذلك ضبط مخبزين بلدي للغلق بدون إذن.