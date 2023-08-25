ضبط المتهمين باحتجاز شخص والتعدى عليه بكلب فى القاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته بإستخدام "كلب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.