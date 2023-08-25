شركات التكنولوجيا تجرى تغييرات كبرى استعدادا لقواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن كبرى الشركات التكنولوجيا فى العالم تتسابق لتنفيذ إجراءات جديدة ما بين تقييد الإعلانات الشخصية إلى تغيير السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية، وذلك استعداد لقواعد جديدة يطبقها الاتحاد الأوروبى بدءا من اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى 19 منصة من بينها انستجرام وجوجل وتيك توك، ستواجه التزامات خاصة بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو تشريع تاريخى يهدف إلى مراقبة المحتوى الإلكترونى، وتمت الموافقة علي فى إبريل 2022.

وتشمل القواعد الجديدة حظر استهداف الإعلانات للمستخدمين بناءً على الدين أو الجنس أو التفضيلات الجنسية، وآليات لإجبار المنصات على كشف الخطوات التى تقوم بها لمعالجة المعلومات المضللة أو الدعاية، وحمايات جديدة للقاصرين.

وسيكون الاختبار الأول اليوم 25 اغسطس عندما تبدأ الشركات فى تقديم تقييمات المخاطر حول كيفية تخطيطها لتلبية المتطلبات الجديدة.

وقد أدى الموعد النهائى إلى إسراع لتغيير الممارسات التجارية فى المجموعات التكنولوجية. وردت منصة إكس، تويتر سابقة، بتقديم سياسة خاصة بخطاب الكراهية والتى تحظر على المستخدمين استهداف أى شخص بكرو بغيضة مثل شعار النازية.

وكانت شركات السوشيال ميديا مثل فيس بوك وسناب وتيك توك قد تحركت لنح ملايين المستخدمين خيار غلق بعض المحتوى المستهدف للشخص، والذى كان يعتبر أساسيا لنجا المنصاب فى خطف المستخدمين.

وقامت هذه الشركات ومعها جوجل أيضا بتقييد الإعلانات المستهدفة لمن هم أقل من 18 عاما، بينما قدمت للمستخدمين مزيدا من المعلومات عن أسباب استهدافهم بمحتوى تسويقى معين.

وقال نيك كيج، نائب رئيس شركة ميتا للشئون العالمية، إنه شركته جمعت واحدا من أكبر الفرق فى تاريخها بأكثر من ألف شخص يعملون حاليا على التدابير الجديدة. وكتب فى منشور على مدونة هذا الاسبوع يقول إن الأمر مهم ليس فقط لشركات التكنولوجيا الأوروبية ولكن أيضا لكل الشركات التى تعمل فى الاتحاد الأوروبى.