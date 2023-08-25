اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خبير: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" تزيد من الشراكات والتسهيلات الاقتصادية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:54 م
خبير: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" تزيد من الشراكات والتسهيلات الاقتصادية المهندس طارق شبكة وعضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قال المهندس طارق شبكة، وعضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، إن انضمام لمجموعات متخصصة مثل مجموعة دول "بريكس"، تساعد البلاد على زيادة مصادر العملة الخاصة بها، وتعزيز التبادل التجاري  بين دول المجموعة وتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفض الضغط على النقد الأجنبي من الدولار، بالإضافة إلى المزيد من الشراكات والتسهيلات الاقتصادية.
 
وأضاف "شبكة"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس"، فرصة جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي الخاص بها بشكل جيد وسريع،  لاسيما وأن التواصل مع هذه الدول أصبح أسهل في العملة مع فرص اقتصادية متنوعة ما يزيد من التعاون في الكثير من الملفات الاقتصادية.
 
وأعلن سيريل رامافوز، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في جلسة قمة بريكس 2023، اليوم الخميس، أن تكتل بريكس دعا (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.
 
 

مصر في BRICS

مصر فى BRICS

مصر في بريكس

مصر فى بريكس

مصر_في _BRICS

قطاع الاتصالات



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