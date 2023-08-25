اليوم السابع
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حبس المتهمين بإشعال النيران فى أسلاك كهربائية مسروقة بمدينة نصر

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:28 م
حبس المتهمين بإشعال النيران فى أسلاك كهربائية مسروقة بمدينة نصر كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من موقع تحت الإنشاء.
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما، وبحوزتهما  (2) جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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