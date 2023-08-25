تعرف على شروط حجز قطعة أرض فى 12 مدينة جديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح قطع أراضى لمختلف الشرائح للحجز فى نحو 12 مدينة جديدة، أبرزها الشروق والقاهرة الجديدة، وفى هذا التقرير نستعرض شروط الحجز.

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية وليس شخصا معنويا (شركه أو مؤسسة)، ولا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، لا يحق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها،الا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة ) بمحور الاراضى (المتميزة - المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن.

يتم الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضى المتاحة بكل محور.

يقوم الراغب فى الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومى – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومى – البريد الإلكترونى – رقم المحمول – العنوان الحالي).

يقوم الراغب فى الحجز باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضى المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

يقوم المتقدم للحجز بإرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات المدخلة والورقيات اللازمة للتقديم والمحددة فى صفحة كراسة الشروط ثم الضغط على تسجيل الطلب.بالنسبة لمبلغ جدية الحجز: سداد مبلغ جدية حجز وقدره 25000 جنيه للأراضى المتوسطة.سداد 100000 (فقط مائة ألف جنيه مصرى لا غير) للأراضى المميزة سداد مبلغ جدية حجز 350000 (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير للأراضى الأكثر تميزا.