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تشميع كافيهات بدون ترخيص ورفع 654 حالة إشغال بالدقى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:52 ص
تشميع كافيهات بدون ترخيص ورفع 654 حالة إشغال بالدقى تشميع كافيهات بدون ترخيص
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي حملة مكبرة بشوارع "السودان، والحسين، ومصدق، والمروة"، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام ومنع كل صور إعاقة الطريق ومواجهة الأنشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات، عن تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لـ3 كافيهات تدار دون ترخيص مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين.

واستجابة لشكاوى المواطنين، قام الحي بغلق وتشميع محل كاوتش ومخبز فينو لإدارته دون ترخيص ومخالفته للاشتراطات وإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى رفع 654 حالة إشغال وإيداعها بمخازن الحي.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة بشارع الدقي وامتداد محي الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي وشارع سليمان جوهر؛ لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 محلات تجارية مخالفة بالفتح بعد المواعيد المقررة، وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى رفع 633 حالة إشغال لأكشاك وكافيهات وتحرير 16 محضر إشغال للطريق العام وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.


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