تحصين 346 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحصين 346 ألف و 189 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 96% منذ بدء العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت فى 15 يوليو الماضى وحتى الآن.



جاء ذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها، وانطلاقاً من تنفيذ الخطة القومية لتوفير كافة التحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.



وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل الدائم مع اللجان وتقديم أوجه الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والاستمرار في الإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية.



وناشد المحافظ مجدداً جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.



هذا وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن هناك متابعات يومية لأعمال الحملة القومية ومشيراً إلى أن اللجان الطبية تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

