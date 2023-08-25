اليوم السابع
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تحصين نحو 106 ألف رأساً من الثروة الحيوانية ببنى سويف

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:02 م
تحصين نحو 106 ألف رأساً من الثروة الحيوانية ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 105 ألف و963رأسا، منها :94 ألف و 367من الأبقار، و 10 آلاف و638 من الجاموس،و958 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى 22 أغسطس الجاري، ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "دكتور  أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 

 

 


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