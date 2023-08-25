اليوم السابع
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اليوم .. انطلاق دورة تدريبية عن "الإعلام وموضوعات العمل الدولى"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:22 ص
اليوم .. انطلاق دورة تدريبية عن "الإعلام وموضوعات العمل الدولى" وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء ومدير "العمل الدولية"
كتبت آية دعبس

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يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،مساء اليوم الجمعة بشرم الشيخ،دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامى لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"، والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وقنوات فضائية، ووكالات أنباء.

وبحسب بيان صحفى تستمر "الدورة " 3 أيام، تبدأ بجلسة إفتتاحية مساء اليوم الجمعة، يلقى خلالها وزير العمل حسن شحاتة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء كلمات، يليها عرض البرنامج الزمني للدورة وإستطلاع آراء المشاركين عنها.

ويتضمن اليوم الثانى من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث"التعريف، والنشأة،والهيكل،والتكوين، والأهداف،والآليات"،بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية،و إعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان إستشاري تدريب وتعزيز قدرات،يليها مؤتمر صحفي مشترك لوزير العمل حسن شحاتة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،يتضمن الإجابة على تساؤلات الاعلاميين،و تسليم شهادات التدريب،والتقاط صورا تذكارية،ثم جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية،ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية .

وجاء في البيان الصحفي أن اليوم الثالث من "الدورة التدريبية"سوف يشهد مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر،تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل،وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل،يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل،ثم تختتم "الدورة "بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ يلقيها الخبير الإعلامي د. حسن أبو طالب.

 

وأكد البيان الصحفي أن منظمة العمل الدولية هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال العمل،تأسست في أكتوبر 1919،تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،وتربطها بمصر شراكة في عدد من ملفات وموضوعات العمل منها مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر".


وزارة العمل

منظمة العمل الدولية

شرم الشيخ

حسن شحاتة



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