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اليوم آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:00 ص
اليوم آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة طلاب المدارس -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024، وذلك عبر موقعها الإلكتروني https://www.gizaedu.net/tran.htm

 

وأكدت المديرية، أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، مؤكدة أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

 

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن آخر موعد للتحويلات الخاصة بمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة (الأول والثانى والثالث) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، على أن تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.


التحويل الالكرتروني بين المدارس

التحويلات الالكرتونية

التحويل بين المدارس

الجيزة

تعليم الجيزة



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