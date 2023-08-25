الكهرباء تستبعد مناطق عديدة من تخفيف الأحمال.. ومصدر: انتهاء الأزمة خلال أيام

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الإعلان عن انتهاء جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية تؤكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومي للكهرباء استبعد خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المناطق نتيجة انتظام ضخ الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، موضحا أن هناك تراجعا فى مدة الفصل على عدد كبير من المشتركين، والذى أصبح يتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة.

وتابع المصدر أنه من بين الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية، وإدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 آلاف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن الخطة استهدفت توجيه الوقود المتوفر لتشغيل محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لأنها من محطات الجيل الثالث الأحدث بالعالم والأعلى كفاءة مهما ارتفعت درجات الحرارة.

وتابع المصدر أن محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء لا يتم تشغيلها بالمازوت كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن المحطات الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبأعلى كفاءة.

وقال المصدر إن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف خاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول بدأت فى زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وأشار المصدر إلى أن جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء يتسم بأعلى المعايير الفنية يما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة وجه رؤساء شركات التوزيع بضرورة المساواة من كافة المواطنين لحن انتهاء أزمة الانقطاعات.

وقال المصدر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، وضعت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود، مؤكدا أن الخطة الهدف منها خفض استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وحل مشكلة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.