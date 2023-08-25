الثقافة: لدينا 40 حفلة بمهرجان القلعة على مدار 14يوما والحضور فاق التوقعات

كتب الأمير نصرى

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن الجديد فى مهرجان القلعة، قائلة:" حضور الجمهور فاق التوقعات، وطبعنا 4 آلاف تذكرة نفذت كلها وتم تزويد عدد الكراسى لزيادة عدد الجمهور، وهو إقبال يفرح وله زخم كبير لم نتوقعه يوم الافتتاح.

وأضاف نيفين الكيلانى خلال لقاءها حصريا على قناة الحياة، على هامش افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، بنفرح لما نلاقى الجمهور فرحان وبنشعر بأن المجهود لم يضيع.

ولفتت نيفين الكيلانى، إلى أنه لدينا حفلات كثيرة على مدار 14 يوما، وهم 40 حفلة وقد يتم إحياء أكثر من حفلة فى اليوم، وهناك مواهب جديدة من دار الأبرا بالإضافة للفنانين العرب والمصريين، ومجموعة من الحفلات الموسيقية منها الموسيقار عمرو خيرت.

تابعت نيفين الكيلانى، راعينا التنوع بالمهرجان لتقديم أكبر كم من الأذواق فى الموسيقى المختلفة، مشيرة إلى أنه نراعى كافة المستويات فى أسعار التذاكر لأن هذا المهرجان معنى بالجماهير العريضة، كما راعينا ألا يزيد سعر التذكرة سعر دخول القلعة وهو 60 جنيه.

ولفتت نيفين الكيلانى إلى أنه لدينا افتتاح مهرجان المسرح التجريبى السنوى الأسبوع المقبل، وسيبدأ الموسم السنوى لدار الأبرا بشكل مختلف، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمتحدة للخدمات الإعلامية فرق كثيرا فى الإنتشار والإقبال على أنشطة وزارة الثقافة.