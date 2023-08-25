اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الثقافة: لدينا 40 حفلة بمهرجان القلعة على مدار 14يوما والحضور فاق التوقعات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:34 م
الثقافة: لدينا 40 حفلة بمهرجان القلعة على مدار 14يوما والحضور فاق التوقعات وزيرة الثقافة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن الجديد فى مهرجان القلعة، قائلة:" حضور الجمهور فاق التوقعات، وطبعنا 4 آلاف تذكرة نفذت كلها وتم تزويد عدد الكراسى لزيادة عدد الجمهور، وهو إقبال يفرح وله زخم كبير لم نتوقعه يوم الافتتاح.
 
وأضاف نيفين الكيلانى خلال لقاءها حصريا على قناة الحياة، على هامش افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، بنفرح لما نلاقى الجمهور فرحان وبنشعر بأن المجهود لم يضيع.
 
ولفتت نيفين الكيلانى، إلى أنه لدينا حفلات كثيرة على مدار 14 يوما، وهم 40 حفلة وقد يتم إحياء أكثر من حفلة فى اليوم، وهناك مواهب جديدة من دار الأبرا بالإضافة للفنانين العرب والمصريين، ومجموعة من الحفلات الموسيقية منها الموسيقار عمرو خيرت.
 
تابعت نيفين الكيلانى، راعينا التنوع بالمهرجان لتقديم أكبر كم من الأذواق فى الموسيقى المختلفة، مشيرة إلى أنه نراعى كافة المستويات فى أسعار التذاكر لأن هذا المهرجان معنى بالجماهير العريضة، كما راعينا ألا يزيد سعر التذكرة سعر دخول القلعة وهو 60 جنيه.
 
ولفتت نيفين الكيلانى إلى أنه لدينا افتتاح مهرجان المسرح التجريبى السنوى الأسبوع المقبل، وسيبدأ الموسم السنوى لدار الأبرا بشكل مختلف، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمتحدة للخدمات الإعلامية فرق كثيرا فى الإنتشار والإقبال على أنشطة وزارة الثقافة.
 
 
 

قناه الحياه

الحياه

مهرجان القلعة

تكري

وزير الثقافة



الموضوعات المتعلقة

أميرة العادلى تقدم حفل افتتاح مهرجان القلعة على قناة الحياة مباشرة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:04 م

بث مباشر.. مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 على قناة الحياة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:50 م

انطلاق فعاليات مهرجان القلعة على شبكة تليفزيون الحياة.. بعد قليل

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:16 م

وزيرة الثقافة: أشكر قناة الحياة والشركة المتحدة وتجهيزات مهرجان القلعة فاقت التوقعات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:15 م

قناة الحياة تعرض تقريرا عن تاريخ مهرجان القلعة.. فيديو

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة