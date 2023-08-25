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الأمن العام يضبط هاربا من 180 سنة سجنا فى بنى سويف

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:59 ص
الأمن العام يضبط هاربا من 180 سنة سجنا فى بنى سويف حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، هارب من تنفيذ عدد (127) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) هارب من تنفيذ عدد (64) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 32 سنة ، وكفالات وغرامات مالية و (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (106) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 98 سنة ، وكفالات مالية.
 
وتمكنت الجهود من ضبط  (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة ، وكفالات مالية وضبط  (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (34) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 
 

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