اليوم السابع
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اعترافات لص مواتير المياه بالخليفة: نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:01 ص
اعترافات لص مواتير المياه بالخليفة: نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عن أن المتهم بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة الخليفة، اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سابقة بأسلوب الفك. 

 

وأضاف المتهم، أنه ينفذ عمليات السرقة فى منتصف الليل بعد التأكد من غياب حركة سكان العقار المقرر سرقته، لافتا إلى أنه يسرق ماتور واحد من كل عقار حتى لا يتم ضبطه أثناء عملية السرقة. 

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، يسرق مواتير المياه من داخل العقارات بدائرة القسم، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 


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