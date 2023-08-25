احذر تناول الفيتامينات بدون استشارة الطبيب.. تسبب الفشل الكبد والحصوات

كتبت إيناس البنا

الفيتامينات هي مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الحيوية للحفاظ على صحة الجسم، والكميات المناسبة منها مهمة للحفاظ على صحة الدماغ والعظام والجلد والدم، فهناك العديد من الفيتامينات التي لا ينتجها الجسم ويجب الحصول عليها من خلال الغذاء أو مكملات الفيتامينات، ومنها:

فيتامين أ

فيتامين ب1

فيتامين ب2

فيتامين ب3

فيتامين ب5

فيتامين ب6

فيتامين ب7 (البيوتين)

فيتامين ب9 ( حمض الفوليك)

فيتامين ب12

فيتامين ج

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين ك

في هذا الإطار أوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أن تناول الفيتامينات بدون استشارة الطبيب هو موروث ثقافى خاطئ لدى الكثير من الناس وهذا أدى إلى زيادة أسباب الإصابة بالسرطان.

وأشار في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن إساءة استخدام مكملات الفيتامينات يمكن أن تكون خطيرة للغاية، فيمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تزيد من خطر تسمم الفيتامينات، إما عن طريق زيادة امتصاص الجسم للفيتامين أو عن طريق احتوائها على مركبات أساسها الفيتامينات.

ولكن على الرغم من أهمية الفيتامينات للجسم إلا أن تناول الأدوية من غير استشارة الطبيب قد تسبب الكثير من المشاكل على صحتك، مضيفا أن تناول الكثير من الفيتامينات يؤثر على صحتك على النحو التالي:

تناول جرعات زائدة من فيتامين سي أكتر من الاحتياج اليومي يؤدى إلى تراكم حصوات في الكلى.

تناول الكثير من فيتامين ب دون وجه طبى يسبب الفشل الكبدي

الكثير من فيتامين أ خاصة للحامل يؤدى إلى تشوهات في الأجنة وارتفاع ضغط المخ وهشاشة العظام

تناول الكثير من فيتامين د يسبب في ترسيب الكالسيوم في ضفيرة القلب مما يسبب خلل في القلب.