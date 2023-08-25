إصابة شخصين إثر سقوطهما فى بيارة زراعية بالإسماعيلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة سقوطهما فى بيارة زراعية فى أحد المزارع بوصلة سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصين فى بيارة زراعية بإحدى المزارع بوصلة سرابيوم دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من ابراهيم عبده متولى 37 عام مقيم ابوصوير مصاب سحجات وكدمات بالجسم ورفض النقل بالاسعاف وحازم جمال توفيق 26 عام مقيم ابوصوير مصاب كدمة بالصدر وصعوبة فى التنفس وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله الى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.