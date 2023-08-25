أفضل نظام غذائى للعناية بصحة الشعر.. بلاش مشروبات غازية

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بالشعر وصحته يعد أمرا تسعى لتحقيقه جميع الفتيات والسيدات، ووفقا لما أشارت إليه دراسات طبية حديثة، فإن الاهتمام بنوعية الطعام يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا بصيلات الشعر.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth" إلى أن تناول الفرد للغذاء المتوازن الذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة من أهم الأشياء التي يجب الحصول عليها، لأنها تحافظ على صحة الشعر وتحد من إصابته بالتساقط.

وتابع أن التغذية السليمة تساعد في النمو وصحة بصيلات الشعر، كما أن التغذية غير المناسبة والتي تحتوي علي الدهون دون وجود فوائد في الغذاء تؤثر بالسلب على صحة الشعر وتضعفه.



أطعمة تساعد على صحة الشعر ومنع تساقطه:

1- الخضراوات التي تحتوي على الحديد من أهم الأشياء التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتساعد على تقويته وتحد من تساقطه، مثل الخضراوات الورقية، والفجل والبنجر، والقرنبيط ، والجزر، والنعناع ، و ذلك يرجع إلى احتوائهم على الفيتامينات والمعادن المختلفة الهامة لصحة الشعر.

2- التوابل، مثل الكركم و الكمون يساعدان على تقوية شعرك .

3- الفواكه ، مثل التوت، البطيخ، العنب، جوز الهند، يساعدان على تقوية بصيلات الشعر وتحد من تساقطه .

و أخيرا الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافين مثل القهوة والشاي ، وعدم الاستحمام بماء ساخن (يجب أن يكون الملء معتدل السخونة) ، وكلها أمور مفيدة لصحة شعرك.