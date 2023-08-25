أعراض متحور "أيريس" تظهر قبل أسبوع من إيجابية المسحة

فاطمة ياسر

نجد أن بعض الأشخاص يكونون مصابين بالمتحور الجديد لكورونا "أيريس"، ولكن لا تظهر الأعراض إلا بعد مرور أسبوع من الإصابة، ولذا فيقول الخبراء أن هذا قد يكون لأنه عندما يصاب شخص ما بفيروس فإنه يستغرق وقتًا حتى يتكاثر داخل الجسم حتى تظهر عليه أعراض ملحوظة، فرغم أن السلالة الجديدة "أيريس" جيدة فى الهروب من المناعة، فإن الأعراض تظل خفيفة، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes".

أوضح التقرير، أن الأعراض تظل خفيفة ووصف الخبراء إنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا، أى أن المتحور الجديد لا يشكل خطرا كبير على الصحة، ولقد تم الإعلان عن EG.5 "أيريس" على أنه متغير جديد لكورونا مثير للاهتمام وسيتم مراقبته بحثًا عن طفراته، وقد تصبح السلالة هى السائدة فى العديد من البلدان والسبب انتشارها السريع.

وقد أبلغ الأشخاص عن ظاهر "ما قبل كورونا"، وهى تعنى ظهور الأعراض دون إيجابية الفحوصات والإختبار، وعند إجرائه مرة أخرى بعد أسبوع تصبح النتيجة إيجابية.

وأوضح التقرير، أن الخبراء يوضحون أن السبب فى ذلك هو أنه عندما يصاب شخص ما بفيروس، مثل كورونا، يستغرق الفيروس وقتًا للتكاثر داخل الجسم لإحداث أو ظهور أعراض ملحوظة، ويأتى الاختبار الأولى سلبيًا بسبب انخفاض الحمل الفيروسى ويزداد نفس الشيء مع مرور كل يوم، و إذا كنت أنت أيضًا تواجه ظاهرة "ما قبل كورونا" فقم بإجراء الاختبار مرة أخرى بعد أسبوع للحصول على التشخيص الصحيح.

فترة الحضانة للفيروس



تبدأ أعراض متغير إيريس قبل حوالي أسبوع من إمكانية اكتشافه عن طريق الاختبارات، والأعراض هي نفسها تقريبًا، والسبب في عدم الوضح النتيجة هي أن الفيروس أو مسبب المرض كان موجودًا في الجسم لفترة كافية لإحداث أعراض ملحوظة، ولكن قد يستغرق ظهور الفيروس وقتًا أطول قليلاً.

طرق إكتشاف الإصابة بأيريس



طرق التشخيص أو الاستجابة للعلاج المتاح، فترى أعراض مثل احتقان الأنف والعطس والسعال والحمى والتعب بشكل شائع في فترة ما قبل فيروس كورونا، ويمكن أن يستمر هذا حتى الأيام السبعة الأولى من الإصابة، ويرى مع متغير إيريس حيث أن قابلية انتقال هذا الفيروس أعلى، ولذا يجب فهم هذه الأمور والمواعيد الخاصة بالأعراض للسيطرة علي الفيروس، وأيضا للمساعده في إدارة المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى، حيث يمكن للأفراد الذين يعانون من الأعراض اتخاذ الاحتياطات المناسبة وطلب الرعاية الطبية على الفور، مما يقلل من خطر انتشار المرض إلى الآخرين.

أعراض ايريس



-الارتفاع درجة الحرارة.

-صداع.

-ألم حاد في الجسم.

-الضعف.

-قلة الشهرية.