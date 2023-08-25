أستاذ طاقة: انضمام مصر لدول "بريكس" خطوة قوية فى الاتجاه الصحيح

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور عطية عطية، عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية، إن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول " بريكس "،خطوة قوية فى الاتجاه الصحيح لتحقيق آمن الطاقة والغذاء والمناخ والتنوع والتحرك بدون فى كافة الاتجاهات لافتا أن "البريكس " يعنى التبادل التجارى بعملات الدول.

وأضاف عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية،أن "بريكس"سينعكس بشكل ايجابى على التبادل التجارى من وإلى وبالتالى التنمية موضحا أن الفائدة الأساسية هو مساعدة الدول الأعضاء والتنمية الاقتصادية والتجارية.

وأشار الدكتور عطية عطية، أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس "مع مصلحة الوطن قائلا"نحن ندور مع مصلحة الوطن حيث دارت المصلحة "نحن بحاجه للتعاون معهم بالعملة المحلية .