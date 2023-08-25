أخبار مصر.. طقس حار غدا بالعاصمة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

السيسى دائما مع المواطنين.. جولات الرئيس السيسى بمدن وقرى الجمهورية للتواصل المباشر مع المصريين.. فيديو

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما، على متابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات ، والتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الدورية للقرى التي تشهد تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

نقابة العلاج الطبيعى تدعو النقابات والأحزاب والجمعيات لدعم ترشح السيسى للرئاسة

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيانا، منذ قليل، جاء فيه الآتى "نوضح أنه من طلب الولاية دون حق فلا ولاية له، وأمر آخر انتظر الساعة إذا أوسد الأمر إلى غير أهله، إن دعوتنـا الراميـة والراجيـة والناجيـة والآملـة للرئيس عبــدالفتاح السيسى للترشح للرئاسة أمر فرض ووجوبى ووجودى لا خيار لك فيه، لأن من لم ير حجم إنجازاتك فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يسمع عن الجهود الرامية المضنية لتغيير خريطة مصر نحو التنمية الشاملة فهو أصم، ومن لم يتكلم بصدق وأمانة عن إنجازاتك وأمانتك ووطنيتك فهو أبكم فكان لزاماً علينا عرفاناً والتذكير بحسن صنيعك معنا من صنع لنـا معروفاً فقدموا لـه الثنـاء فإن لم تستطيعوا فعليكم بالدعاء نملك الاطـالـة نحـو الإنجازات ولكـن إحجامـاً للملالـة عـن سـطر عظيم الانجازات وتنوعها التى تحتاج منا عزيمة لا نقوى عليها لذا نعتذر ولكن كلمات التعبير تجيش فى صدورنا من حب وتقدير وعرفان ولا نجد عما بداخلنا تجاه فخامتكم."

تعرف على موعد قرعة دورى أبطال أوروبا 2024

تترقب الأندية الكبرى فى أوروبا قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دورى الأبطال بالموسم الجارى 2023-2024، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا 2024 الخميس المقبل 31 أغسطس، فى السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

طائرة أسرع من الصوت تسافر بسرعة تزيد عن 3000 ميل فى الساعة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذا الأسبوع أنها تعمل على استكشاف الحالة التجارية للسفر الجوي للركاب الأسرع من الصوت، وتتميز الطائرة الأسرع من الصوت بسرعات تتراوح بين 2 ماخ و4 ماخ، أو ما يقرب من 1535 إلى 3045 ميلاً في الساعة (mph)، أي أكثر من ضعف السرعة القصوى للطائرة المقاتلة F/A-18 التي تبلغ 1.8 ماخ أو 1190 ميلاً في الساعة.

الأهلي يتسلم 4 ملايين دولار مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا من الكاف

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي توّج بها خلال شهر يونيو الماضي بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

وانتعشت خزينة الأهلي بمكافأة الفوز ببطولة أفريقيا التى سبق وحددها الكاف بـ 4 ملايين دولار، حيث دفعها الكاف لمسئولى القلعة الحمراء على دُفعتين، ليستغلها مسئولو الأهلى الفترة المقبلة فى عدة أمور خاصة بالنادي.

الصحة العالمية: الإبلاغ عن 1.5 مليون إصابة بـ"كورونا" آخر 28 يوما

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس، وأكثر من 2000 حالة وفاة وذلك في الـ28 يومًا الماضية في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 63%.

وقالت المنظمة - في تحديث لها اليوم حول وضع انتشار فيروس كورونا حول العالم - أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة للإصابة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، منذ بداية الوباء حتى 20 أغسطس الجاري.

عواصف ترابية تصيب الوادي الجديد بالشلل وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. صور

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ازدياد موجة الطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي والتى بدأت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف شديدة محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية وخاصة مركزى الخارجة والداخلة، مما أدى لإصابة الحياة بالشلل التام وخلو الشوارع من المواطنين، كما انخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبياً بسبب عدم وضوح الرؤية وتحذيرات الأجهزة المختصة من السفر فى تلك الأجواء.

محمود الليثى يتألق بأغنية "الصعايدة" فى حفله بالعلمين.. فيديو

تفاصيل وفاة بطل WWE المصارع براى وايت عن عمر 36 عاماً.. فيديو

مدبولى للرابطة الأفريقية لمصنّعى السيارات: نمتلك المقومات لخلق صناعة سيارات واعدة

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صندوق تحيا مصر: قافلة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الأقصر

تألق المطربفي الحفل الذي أحياه أمس ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث أبدع بأروع الأغاني خاصة أغنيته الشهيرة "الصعايدة"، وذلك بصحبة أفراد فرقته ممن تغنوا معه وقدموها بصورة مميزة للغاية، وهو ما ظهر في ردود الفعل عليها بشكل لافتحالة من الصدمة يعيشها جمهور المصارعة بعد تلقيهم خبر وفاة نجم WWE ويندهام روتوندا المعروف باسم براى وايت وهو ابن أسطورة المصارعة مايك روتونداعلى هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا

واصل صندوق تحيا مصر، تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات الصعيد والمناطق النائية لتوفير المواد الغذائية والأغطية وتجهيزات المنزل وتقديم شتّى سُبل الدعم للأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق نظم قافلة جديدة صباح اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر لرعاية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بقرية نجع العرب مركز إسنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وأن قافلة الحماية الاجتماعية لأهالي قرية نجع العرب تضمنت المواد الغذائية والألحفة والبطاطين والمرواح والسجاد والمستلزمات المنزلية وأطقم أواني للطهي فضلًا عن لعب الأطفال.