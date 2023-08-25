أخبار مصر.. رئيس الوزراء يزور مركز تحديث صناعة السيارات بجنوب أفريقيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شينخوا: دعوة مصر و5 دول للانضمام إلى بريكس علامة فارقة في تعزيز التعاون

أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الإعلان عن دعوة مصر وخمس دول أخرى (هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) للانضمام إلى بريكس كأعضاء جدد علامة فارقة تاريخيا في تعزيز زخم التعاون، في إطار المجموعة وكذا تضامن الجنوب العالمي.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 2280 جنيها لعيار 21

ننشر أسعار الذهب، اليوم، الجمعة، بمستهل التعاملات، وسجل 2280 للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1917 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

وزير الأوقاف: تطوير وافتتاح 10500 مسجد فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبري بالطاقة الشمسية النظيفة، والبالغ عددهم 33 مسجد بمحافظة الوادي كمرحلة أولي وجاري إعداد خطة لدخول 50 مسجدا جديدا ضمن المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مطالبا مديري إدارات الأوقاف بالقليوبية بتحديد المساجد الكبري لدخولها ضمن المشروع الجديد، وتشجيع رجال الخير والمحافظة علي المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

وكشف الوزير، أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تطوير وافتتاح 10500 مسجد، تم رفع كفائتها بصورة غير مسبوقة بجهود من الوزارة بالإضافة إلى الجهود الذاتية

كلوب: محمد صلاح ليس للبيع وملتزم مع ليفربول 100%

أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن النجم المصرى محمد صلاح ليس للبيع على الإطلاق، وذلك تعليقا على العرض الذى تلقاه الفرعون من نادى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواصل مدرب ليفربول حديثه عن محمد صلاح قائلا، "فلسفتي هي أن أفكر بالمشكلة عندما أعاني منها، حتى اللحظة ليس هناك مشكلة، وقلت للتو لو أن هناك شيء فالإجابة ستكون "كلا"، محمد صلاح مازال ملتزم معنا بنسبة 100%".

تعرف على الاختبارات المقررة على طلاب الثانوية "دور ثان" المتقدمين لكلية الشرطة

يحق لطلاب الثانوية العامة ممن لهم دور ثان في التقديم لكلية الشرطة وإجراء بعض الاختبارات، أى أنه من حق الطالب إجراء نحو 3 اختبارات، ثم الانتظار لحين ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وفي حال حصوله على 65 % فأكثر، يستكمل باقي الاختبارات.

وزير العدل الدنماركى: سنصدر قانونا لحظر حرق المصحف

أعلن وزير العدل الدنماركى ، بيتر هوملجارد، اليوم الجمعة ان بلاده بصدد إصدار قانون يحظر على الأشخاص حرق المصحف، وذلك بعد عدد من الحوادث المتكررة فى هذا السياق والتى تسببت فى إثارة شديدة للرأى العام العالمى.

يذكر ان الحكومة السويدية، أيضا تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

الرجاء المغربى: عمرو وردة فسخ عقده بسبب الاشتباه فى إصابته بمرض خبيث

أكد عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن عمرو وردة تغيب عن أكثر من مران للفريق، وبعدها طلب فسخ عقده بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له ودخوله المستشفى وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي ودفع اللاعب الشرط الجزائي.

أجواء حارة بالعاصمة شديدة الحرارة جنوبا ورياح مثيرة للرمال بالوادى الجديد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد.

ما اللقاح الفعال لمواجهة متغيرى كورونا إيريس وفورباس؟.. تقرير يجيب

حالة من الخوف والقلق يشعر بها الكثيرون بعد ظهور متغيرات لفيروس كورونا "أيريس " وفورباس"، وهنا سؤال مهم حول أفضل أنواع اللقاحات التى تقلل فرص الإصابة وتحد من الأعراض؟.

كشف التقرير المنشور على موقع " infectioncontroltoday"، أن شركة موديرنا أبلغت عن أخبار مشجعة بشأن لقاحها المحدث لكورونا قبل موسم الخريف والشتاء المقبل، وبداية العام الدراسي، وأظهر اللقاح زيادة ملحوظة فى تحييد الأجسام المضادة ضد متغيرات أيريس (EG.5) وFL.1.5.1. فورباس ويعد هذا تطورًا مهمًا.

BBC : وفاة 88 بريطانيا ساعدهم كندى على الانتحار

توفى عشرات الأشخاص فى بريطانيا بعد شرائهم مادة سامة من بائع فى كندا، والذى يواجه اتهامات بمساعدة الناس على الانتحار، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.

ولم تتمكن وكالة الجريمة الوطنية البريطانية من تأكيد ما إذا كانت المادة سببا مباشرا فى وفاة 88 شخص، لكنها بدأت تحقيقا جنائيا فى الأمر. وقامت الشرطة البريطانية بزيارات لمئات العناوين لتتبع المشترين فى جميع أنحاء البلاد.

ما اللقاح الفعال لمواجهة متغيرى كورونا إيريس وفورباس؟.. تقرير يجيب