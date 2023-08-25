أخبار الاقتصاد اليوم..استقبال ريش محطة رياح رأس غارب بقدرة 500 ميجاوات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 25-8-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب، ليسجل 2280 للجرام من عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وإعلان ميناء الأدبية ، عن وصول السفينة على متنها 896 طرداً ثقيلاً تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا، والتي تعد الأطول من نوعها تصل مصر، تمهيدًا لنقلهم لرأس غارب بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 2280 جنيها لعيار 21 استقرت أسعار الذهب، اليوم، الجمعة، وسجل 2280 للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- وسجل عيار 24 بقيمة 2594 جنيها، وعيار 18 حوالي 1946 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18160 جنيها.



ريش بطول 84 مترًا "ميناء الأدبية" يستقبل 24 ريشة رياح بطول 84 مترًا لمحطات توليد الكهرباء أعلن ميناء الأدبية- التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- عن وصول السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPING وعلى متنها 896 طرداً ثقيلاً تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا، والتى تعد الأطول من نوعها تصل مصر، تمهيدًا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برج فائق الطول (120 مترًا) بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح. أعلن ميناء الأدبية- التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- عن وصول السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPING وعلى متنها 896 طرداً ثقيلاً تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا، والتى تعد الأطول من نوعها تصل مصر، تمهيدًا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برج فائق الطول (120 مترًا) بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.

وفي هذا السياق قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء الأدبية يخضع لعدد من أعمال التطوير التي ستدعم تميزه في مجال استقبال المهمات والطرود الثقيلة، نظرًا لما أثبته من كفاءة في هذا المجال، حيث أصبحنا نعتمد على ميناء الأدبية في دعم المشروعات القومية من خلال جاهزيته وموقعه ووجود الطواقم المدربة على التعامل مع هذه المهام، كما أن ميناء الأدبية حقق نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 حيث استقبل حجم بضائع إجمالية بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة.



محطة محولات بأكتوبر الجديدة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة: إنشاء محطة محولات بالمنطقة الصناعية بمليار جنيه قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه، والمتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي. قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه، والمتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

أضاف محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من منظومة الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ الدفع النفقي للجزء الثاني بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، موضحاً أن المشروع يضم 2 نفق خرساني وزن كل هيكل خرساني 2500 طن، وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.