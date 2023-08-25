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أجواء حارة بالعاصمة شديدة الحرارة جنوبا ورياح مثير للرمال بالوادى الجديد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:26 ص
أجواء حارة بالعاصمة شديدة الحرارة جنوبا ورياح مثير للرمال بالوادى الجديد حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم الجمعة،   القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .

 


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