7 معلومات حول أبرز مؤشرات أداء شركات القابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تلقي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة فى إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

تعرف على أبرز نتائج القابضة للتشييد والتعمير.

1- بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية، بلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالى 2023/2024 بقيمة حوالى 35 مليار جنيه.

2- الأعمال فى قطاعات البنية التحتية والتطوير العقارى والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.

3- حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.

4- حققت الشركة صافى أرباح بنسبة زيادة 4%.

5- استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية.

6- يتم التوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى والاهتمام بالجانب الحيوانى عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات فى الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.

7- هناك العديد من الأصول وقطع الأراضى المميزة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جارى العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.