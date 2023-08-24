30 عام خبرة فى أسواق المال.. السيرة الذاتية لرئيس البورصة الجديد أحمد الشيخ

كتب هانى الحوتى

عين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام، لينتقل "الشيخ" من منصبه الحالي كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل لإدارة أقدم سوق مال في الشرق الأوسط، لما له من باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق والأنشطة المالية لأكثر من 30 عامًا.

بدأ أحمد عبد الرحمن مسيرته المهنية عام 1993 بالعمل في البورصة المصرية، وبعدها انتدب للعمل بشركة مصر للمقاصة خلال عامي 1996/1997، وشغل منصب المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2005-2011، وبعدها عين مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة، وتولى الإشراف على قطاع العضوية عام 2014، ثم الإشراف على قطاع الرقابة على التداول عام 2018.

كما ترأس "الشيخ"، لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.

وليس منصب رئيس البورصة بجديد على أحمد عبد الرحمن، إذ سبق أن أسند إليه تسيير أعمال البورصة المصرية خلال شهر أغسطس عام 2022، قبيل تكليفه بالعمل كنائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

حصل أحمد عبد الرحمن، على بكالوريوس تجارة في جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992، وحصل على دبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس عام 1998، كما حصل على دبلوم إدارة محافظ الأوراق المالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في العام التالي، ثم دبلوم أسواق المال من الأكاديمية العربية، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص أسواق مال عام 2003.