15 ديرًا معترف بهم فى عهد بطريركية البابا تواضروس الثانى.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر لجنة شئون الأديرة والرهبنة أحد أهم المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتكون من لجنة الاعتراف بالأديرة ولجنة الرهبان والراهبات، وتهتم بالإشراف على كل ما يخص الأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات فيها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيداً للاعتراف بها ورعابة الرهبان والراهبات.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال فترة بطريركية قداسة البابا وهى كالآتى:

دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

دير القديس هرمينا السائح باسيوط

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية