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15 ديرًا معترف بهم فى عهد بطريركية البابا تواضروس الثانى.. تفاصيل

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:00 ص
15 ديرًا معترف بهم فى عهد بطريركية البابا تواضروس الثانى.. تفاصيل دير - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر لجنة شئون الأديرة والرهبنة أحد أهم المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتكون من لجنة الاعتراف بالأديرة ولجنة الرهبان والراهبات، وتهتم بالإشراف على كل ما يخص الأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات فيها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيداً للاعتراف بها ورعابة الرهبان والراهبات.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال فترة بطريركية قداسة البابا وهى كالآتى:

 

دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

 

دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

 

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

 

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

 

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

 

دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

 

 دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

 

الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

 

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

 

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

 

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

 

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

 

دير القديس هرمينا السائح باسيوط

 

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية

 

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

الاعتراف بالاديره



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