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وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بإدارة كفر الزيات

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:06 ص
وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بإدارة كفر الزيات جانب من التكريم
الغربية عادل ضرة

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شهد مساء أمس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة للتعليم العام والفني والأزهر والشهادة الإعدادية، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بحضور يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل داود، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والدكتور عبد اللطيف طلحة، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، وفتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، ومحمد حمودة، مدير ادارة الامن بالمديرية. 
 
وخلال الحفل، تم تكريم جميع الطلاب الأوائل في الشهادات العامة، وقدم وكيل الوزارة والقائمين على الاحتفال، الدروع وشهادات التقدير لجميع الطلاب الاوائل، كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمنظمي الحفل المتميز الذي استهدف جميع الطلاب الاوائل.

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تكريم اوائل الثانوية العامة والازهرية



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