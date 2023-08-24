وزيرة الدفاع النمساوية: شراء معدات عسكرية بقيمة 390 مليون يورو في 2023

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أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، أن القوات المسلحة وقعت بالفعل عقودًا لشراء معدات جديدة بقيمة 390 مليون يورو هذا العام.

وقالت تانر في مؤتمر صحفي انه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تعيين 1233 جنديًا وموظفًا مدنيًا جديدًا لافتة الى انه على الرغم من التحديات الكبيرة فاننا على قناعة بأن القوات المسلحة النمساوية تسير على "طريق جيد للغاية".

وأضافت تانر أن أهم التحديات الرئيسية هو وضع الموظفين وذلك بسبب حالات التقاعد وانتهاء الخدمة حيث ستكون هناك حاجة إلى حوالي 1000 جندي وموظف مدني جديد كل عام في السنوات القليلة المقبلة.

واشارت الوزيرة الى انه منذ إدخال الخدمة العسكرية الأساسية التطوعية للنساء في الأول من أبريل الماضي تم تلقي 144 طلبا تطوعيًا وتم تجنيد 17 امرأة وستتم إضافة 41 بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت الوزيرة أن الجيش يعمل حالياً على خطة التطوير لما بعد عام ٢٠٣٢ حيث تم تسليم بعض المعدات بالفعل لافتة الى انه تم استثمار 42 مليون يورو في البناء الجديد لمباني الإقامة والخدمات .

ونوهت الوزيرة الى اهتمام الوزارة بتوفير المزيد من التدريب العسكري المرتبط بنوع السلاح لغرض الدفاع الوطني العسكري معتبرة ان هذا من شأنه أن يزيد من الاستعداد العملياتي مضيفة انه يقوم حاليا حوالي 100 جندي بحماية السفارات في فيينا.