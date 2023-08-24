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هل يجب فصل الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد؟.. الكهرباء توضح

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:00 ص
هل يجب فصل الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد؟.. الكهرباء توضح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الاصدار و العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،  أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بضرورة غلق جميع الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد للحفاظ على الرصيد وهو أمر غير صحيح.

وأوضح  عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يجري عمليات الخصم من الرصيد، بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة، ويوجد بالعداد لمبة "النبضات" تزيد سرعتها مع زيادة الاستهلاك بمعدل كل 1000 نبضة بالعداد يتم حساب استهلاك  كيلو.

وقال "عبد الدايم" إن العداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك، فعلى سبيل المثال عندما يستهلك المشترك عدد من الكيلو وات تلقائيا ينتقل الى الشريحة الأعلى،  لذلك لا صحة لتثبيت الاستهلاك على شريحة معينة طوال الشهر، إلا إذا كانت على آخر شريحة تظل كذلك و عندما يصل إلى أول يوم في الشهر الجديد يعود المشترك لأول شريحة.  

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء



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