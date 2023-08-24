وقال ليتشيانج في كلمته التي نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " اليوم الخميس: "نقدم تهانينا الحارة لمصر علي انضمامها إلى آلية التعاون للبريكس، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع شركاء البريكس سويا على الالتزام بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعميق التعاون في شتى المجالات."

وأضاف: " تحمل مسؤولية البريكس في مواجهة التحديات المشتركة وخلق المستقبل الجميل، لكي نبحر معا صوب بر التحديث."