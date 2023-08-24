مرحلة تقليل الاغتراب.. كل ما تريد معرفته عن قواعد تنظيم التحويل بين الكليات

كتب محمد صبحى

تنطلق، اليوم الخميس، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتى:

• التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.